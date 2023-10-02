توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبرعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنه جرى توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة ل 60 مشروعا بنكلف مليون و200 ألف جنيه لكل مشروع 20 ألف جنيه تم صرف نصف المبلغ وسيتم صرف النصف الباقي بعد انتهاء مدة السداد الاولى وال 10 ألاف الأخرى منحه لاتريد.