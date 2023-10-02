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بالمزمار بالبلدى.. أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:37 م
بالمزمار بالبلدى.. أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى المزمار بالبلدى
البحيرة - ناصر جودة

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واصل الآلاف من أهالى البحيرة احتفالاتهم بميدان الاستاد بدمنهور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
 
ورفع الآلاف أعلام مصر وصورا للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، إضافة الى إذاعة الأغاني الوطنية، ومشاركة لافتة من فرق الآلات الشعبية الذين قدموا الاغانى الحماسية باستخدام الطبول والمزمار البلدى.
 
كما نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالبحيرة مسيرات كبيرة طافت الشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لرئاسة لفترة قادمة، لاستكمال الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع. 
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.
 
وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
 
أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى (1)
أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر 

أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى (2)
أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى 

أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى (3)
أهالى البحيرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسى

 


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