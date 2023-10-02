أهالى مطروح يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسى بالترشح للرئاسة.. صور

مطروح – حسن مشالي

توافدت أعداد كبيرة من أهالي مطروح، على مكان الاحتفال ب انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة، من أجل استكمال مشروعات التنمية ومواصلة الإنجازات التي قطع فيها شوطاً كبيراً.

ووصلت مسيرات من مختلف مدن ومناطق محافظة مطروح، للمشاركة في الاحتفالات، ورفعت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحملت لافتات تطالبه بوتدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الحماس وترديد الشعارات الوطنية.

ويتضمن الاحتفال، فقرات متنوعة لإلقاء قصائد الشعر، ومشاركة مطربين من داخل مطروح وخارجها، من بينهم المطرب أحمد شيبة، وبحضور أعداد كبيرة من عمد ومشايخ وأعيان وشباب قبائل مطروح المختلفة.