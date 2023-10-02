اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى مطروح يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسى بالترشح للرئاسة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:11 م
أهالى مطروح يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسى بالترشح للرئاسة.. صور جانب من الاحتفال
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافدت أعداد كبيرة من أهالي مطروح، على مكان الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة، من أجل استكمال مشروعات التنمية ومواصلة الإنجازات التي قطع فيها شوطاً كبيراً.
 
ووصلت مسيرات من مختلف مدن ومناطق محافظة مطروح، للمشاركة في الاحتفالات، ورفعت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحملت لافتات تطالبه بوتدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الحماس وترديد الشعارات الوطنية.
 
ويتضمن الاحتفال، فقرات متنوعة لإلقاء قصائد الشعر، ومشاركة مطربين من داخل مطروح وخارجها، من بينهم المطرب أحمد شيبة، وبحضور أعداد كبيرة من عمد ومشايخ وأعيان وشباب قبائل مطروح المختلفة.
 
احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(1)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(2)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(3)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(4)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(5)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(6)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(7)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(8)
 

احتفال--اهالي-مطروح-بانتصارات-اكتوبر-ودعم-ترشح-الرئيس-السيسي-(9)
 

 


محافظة مطروح

الرئيس السيسي

مشروعات التنمية

الانتخابات الرئاسية

اخبار عاجلة

اخبار مصرانتخابات الرئاسة

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة