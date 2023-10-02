انتداب لجنة أثرية لمعاينة مزرعة شهدت أعمال تنقيب عن الآثار فى منشأة القناطر

كتب ـ بهجت أبو ضيف

عينت مديرية أمن الجيزة خدمة أمنية بالمزرعة التي شهدت التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهة التحقيق المختصة، بانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص مكان الحفر والتنقيب، لبيان مدى كونه أثريا من عدمه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتي الشخصين المتوفيين، لكشف ملابسات الحادث، ونفوا علمهم بالتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط اثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى استخراج الجثتين، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.