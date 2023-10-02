اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بجانب البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:23 م
العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بجانب البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بمملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل الأردني، اليوم الاثنين، مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.


وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأعرب العاهل الأردني، عن تعازيه للملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أخيرًا، وإدانته لهذا العمل الجبان.
كما عبر عن تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.


الأردن

الملك عبد الله الثاني

البحرين

الإرهاب

الحرب على الإرهاب



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