اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: الدولة تقدم دعما لا نهائيا فى العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:57 م
الصحة: الدولة تقدم دعما لا نهائيا فى العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار وزير الصحة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.

أضاف وزير الصحة أن الحكومة نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.
 
وقال عبد الغفار، خلال جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من "مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج.
 
تابع وزير الصحة، أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنيين.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة