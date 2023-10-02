السجن المؤبد لعامل وابنه بتهمة قتل سيدة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل سيدة والشروع فى قتل نجلتها، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب، وإيهاب عبدالمنعم أبوسالم، بأمانة سر سيد على بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى، 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ع. م 60 عاما) عامل، ونجله (خ. غ 29 عاما) عامل، تهمة قتل المجنى عليها (ن. س)، والشروع فى قتل نجلتها (ش. م)، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على إزهاق روح نجلها (ب. م)، واقتحما منزله وأطلقا عدة أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما، مما نتج عنه إصابة الأم ونجلتها ووفاة الأولى متأثرة بإصابتها، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.