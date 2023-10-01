المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى، وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجارى، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ا . ص 35 عاما ) عامل زراعى، تهمة إحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 13 قطعة من الحشيش وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.