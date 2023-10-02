الرى: تطهير 117 مخر سيل سنويًا بطول 318 كيلو مترا قبل موسم الشتاء

كتبت ـ أسماء نصار

تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا كبيرة فى مجال الحماية من السيول حيث يتم سنوياً تطهير مخرات السيول فى 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلو مترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة، لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

أوضح تقرير رسمى للوزارة أنه تم تنفيذ 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت أخرى، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث يجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول فى مخرات، "مخر سيل أطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من أخطار السيول بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و (3) عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا، و (2) عملية بعزبة الشيخ سعيد ووادى الإبراهيمى بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان".

كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لعدد 4 عمليات للحماية من السيول بإسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.