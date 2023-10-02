الرئيس السيسي: في 2040 قد نكون 150 مليون نسمة وسنحتاج 150 مليار متر مياه

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم المشروعات اللى اتعملت بخطة الجسور والسدود في طابا، اتعملت من 7 سنوات، وكل سنة كانت تأتى سيول وتدمر طريق ونصلحه بمليار جنيه، ثم تأتى السيول وتدمره مرة أخرى، فقلت له هل هناك أسلوب علمى لمواجهة الموضوع، قالوا يوجد وقد يتكلف 4 أو 5 مليارات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: "المشروعين أو الثلاثة اللي تم عرضهم في شمال سيناء وجنوب سيناء والصعيد اتعرضوا علي ونأخذ قرار سريع فيهم، ودائما أقول حشد الرأي العام وحشد المجتمع في قضية خطيرة، فمليون مواطن يريدون مليار متر مياه".

وتابع الرئيس السيسي: "2040 قد نكون 150 مليون أو 140 مليون نسمة يحتاجون 150 مليار متر مياه، فكيف سنأتى بها، ثبت كل المياه التي ستـأتى لى، وكل مشروعات المعالجة وصلنا للحد الأقصى، وما يحدث في العاصمة الإدارية ومحطة المعالجة في طريق السخنة محطة مياه كانت تتم معالجتها، وتم عمل شبكة للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وليست مياه صالحة خالص، ونقوم بعمل معاجلة لتكون صالحة للزراعات والحدائق، واليوم نتحدث عن تثبيت عدد السكان، فالدولة المصرية بالنمو السكانى المستمر ستكون محتاجة حجم مياه قد الذي سيأتى اليوم، وإذا أرد عمل محطات تحلية للمليون سيكلفون أرقاما ضخمة للغاية غير موجودة ولن تكون".