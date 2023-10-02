ودعت (أوسيد) إلى تعزيز حظوظ بلدان العالم النامي من تلك التمويلات إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن مستويات البلدان النامية الحالية من الإنفاقات العالمية على الحفاظ على التنوع البيولوجي لا تتعدى 10.4 مليار دولار سنويا، منها 9.6 مليار دولار من مصادر حكومية و686 مليون دولار من جهات خيرية مانحة، فضلا عن 165 مليون دولار من تمويلات المستثمرين من القطاع الخاص العالمي في إطار مسئولياتهم الاجتماعية .

وأشارت "أوسيد"، في تقريرها، إلى أن برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى لحشد التمويل لها تستهدف حماية التنوع البيولوجي في 30% على الأقل من محيطات ويابسة العالم .