إصابة 9 عمال نظافة فى حادث تصادم أتوبيس بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهد الطريق الصحراوى، حادث تصادم أتوبيس بسيارة، قبل مدخل عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 9 عمال بالشركة المكلفة بأعمال النظافة بالمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقى العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم أتوبيس بسيارة ، وجرى حصر المصابين ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مسؤول بشركة النظافة، إصابة 9 من عمال الشركة أثناء ذهابهم إلى العمل، كانوا مستقلين أتوبيس، ووقع تصادم بالأتوبيس بمنطقة عبد القادر، مما ادى إلى إصابة 9 عمال وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتقى العلاج، وتم إسعاف عدد 7 منهم، واثنين آخرين تحت الملاحظة.