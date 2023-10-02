أهالى الفيوم يحتفلون بترشح الرئيس السيسي للانتخابات بالألعاب النارية والشماريخ

الفيوم رباب الجالى

شهد ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم ، احتفالات من قبل المواطنين بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ احتفالا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت شهدت محافظة الفيوم مسيرات حاشدة إنطلقت من مختلف شوارع وقري المحافظة وصولا الي ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وردد المواطنين الهتافات الاحتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والوفية لأرواح الشهداء والمطالبة بترشح الرئيس.

وقال جمال قطب أحد مواطني محافظة الفيوم أن خروج المواطنين في هذه المسيرات الحاشدة يعكس الإحساس بالمسؤلية وتقديرهم للرئيس وحرصهم علي إستمرار الإستقرار والأمن وإستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها، ونؤكد أن كل ما يحاك ضد الدولة المسيرة من خلال منصات أعداء الوطن سوف تتحطم تحت أقدام المصريين، وإن الاشاعات المغرضة لن تثني المصريين عن مهماتهم الوطنية وانا عبرة في الدول المجاورة لجمهورية ولن نسمح بتدهور ما وصلنا إليه من إنجازات .