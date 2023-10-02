اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بالطبل والمزمار..

أهالى الفيوم يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:22 م
أهالى الفيوم يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة
الفيوم رباب الجالي

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شهد ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم، احتفالات للمواطنين بالطبل والمزمار بانتصارات أكتوبر المجيدة، وردد المواطنون خلال الاحتفالات هتافات للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وكانت شهدت محافظة الفيوم مسيرات حاشدة إنطلقت من مختلف شوارع وقري المحافظة وصولا إلي ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية.
 
وقال جمال قطب أحد مواطني محافظة الفيوم إن خروج المواطنين في هذه المسيرات الحاشدة يعكس الإحساس بالمسؤلية وتقديرهم للرئيس وحرصهم علي استمرار الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.
 
جانب من الاحتفالية (1)
جانب من الاحتفالية 

جانب من الاحتفالية (2)
جانب من الاحتفالية 

جانب من الاحتفالية (3)
جانب من الاحتفالية 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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