هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5%، أعقبه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1%، على التوالي.

وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاعا العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.7%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 23.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 99 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.