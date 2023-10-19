هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.3% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة.