معهد إعداد القادة يُعلن الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا الهجوم على غزة

كتب محمد صبحى

أعلن معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير المعهد، دعمه وتضامنه الكامل مع قرار حالة الحداد العام الذي أعلنته الحكومة المصرية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حالة الحداد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

ويأتى ذلك تضامنًا مع ضحايا الهجوم الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وكذلك تضامنًا مع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير المعهد، عن حزنه العميق عن الهجوم على الشعب الفلسطيني بما اسفر عن وجود ضحايا من الأبرياء في غزة، موضحا تضامن المعهد بقوة مع القرارات المصرية .

ويعبر معهد إعداد القادة عن أمله في تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.