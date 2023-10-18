إعداد القادة يواصل فعاليات برنامج قادة الغد بمحاضرة عن وسطية الخطاب الدينى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة ، على دور المعهد فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمعتقدات المغلوطة، وأهمية توعية قادة الغد بكيفية التصدي للشائعات واقتلاع جذورها.

كما أوضح ان المعهد يسعى دائما إلى بناء شخصية القادة من شباب الجامعات ليصبحوا أشخاص فاعلين بالمجتمع، والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.

حيث افاد "همام" أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تسعى إلى إعداد قيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية وتنمية مهاراته، كما يسهم فى التأكيد على التمسك بالقيم والتقاليد المصرية الأصيلة، وذلك من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

جاء ذلك وفقا لبيان معهد إعداد القادة الذي يفيد استكمال فعاليات ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية والذى يقام تحت شعار قادة الغد، بمحاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأخرى عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

ويعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد.

و تناول فضيلة الشيخ الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، خلال محاضرة وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، تعريف التطرف الديني بأنه الابتعاد عن الوسطية التي هي إحدى أهم خصائص الدين الإسلامي ومجافاة الصواب والتشدد بالدين بعيدا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وقد حذر الرسول الكريم من هذا التطرف، وعبر عنه بكلمة الغلو وهو الزيادة في الشيء عن حده الطبيعي، حيث قال : "إياكم والغلو في الدين"

وأفاد أن التطرف نوعان " دينى متمثل فى التشدد والإرهاب والتفكير، وتطرف لا دينى ومتمثل فى الالحاد"، مبينا الأسباب التي تؤدي إلى التعصب الديني.

كما ناقش الفرق بين التطرف والإرهاب فالتطرف يرتبط بالفكر والمعتقدات والإرهاب يرتبط بالفعل، وقد شرح اشكال التطرف والمتمثلة في التطرف الفكري، والتطرف القولى، والتطرف اللفظى، وتوضيح أنماط التطرف ومنها الفردي، وتطرف الجماعة، وتطرف الدولة، مشيرًا إلى تأثير الفكر المتطرف على الأمن القومى وسبل مواجهته وتتمثل فى الولاء والانتماء.

كما انطلقت محاضرة مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، وحاضر فيها الدكتورة، عبير قاسم، نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، وقامت بتعريف المشكلة، وتوضيح أنواع المشكلات، وطرق تناول المشكلة، وكيفية حل المشكلة، وطرح حلول بدائل.

ثم تطرقت نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية لتوضيح معني القرار، وأنواع القرارات، وطرق اتخاذ القرار، وتم تسليط الضوء على أساليب وتقنيات مختلفة لتحسين قدرات حل المشكلات والتفكير الإبداعي، بجانب مناقشة استراتيجيات اتخاذ القرار الفعالة والأدوات المساعدة في هذا العمل، واستكشاف كيفية استخدام التكنولوجيا والبيانات في تحسين عمليات حل المشكلات واتخاذ القرار، بالإضافة إلى مشاركة دروس وتجارب من الحالات الناجحة في مجال حل المشكلات واتخاذ القرار.

وعلى صعيد متصل حرص معهد إعداد القادة على عقد 5 ورش عمل بالتوازى عن Presentation skills، وتناول الدكتور محمد والي، كيفية صقل قدرات أعضاء هيئة التدريس فى تقديم عرضا فعالا، موضحا مفهوم العرض الفعال ومفسدات العرض، وقدم العديد من المقولات عن العرض والتقديم ومنها " الجحيم هو عيون الآخرين - يبدأ عمل المخ من لحظة الميلاد وينتهي عند التحدث أمام الجمهور - اللسان اقوى وسيلة للتأثير - بقدر اهتمامك بالعرض بقدر اهتمام جمهورك بك - من لا يخطئ لن يتعلم - وغيرها من المقولات"، وشرح كيفية بداية العرض ومواجهة المخاوف، وأوضح السبب الذي يجعل العرض ممل، وأكد على أن البداية القوية مهمة جدا فأهم ما فى اللقاء أول ٦٠ ثانية، وقدم وصايا للعرض الفعال.

كما قام الدكتور محمد العوضي بتوضيح الغرض من العرض " نقل الأفكار - التسويق - التعليم والتثقيف- التدريب وتنمية المهارات - توجيه وإرشاد المجتمع"، وشرح مهارات المحاضر والمتمثلة فى مهارات سلوكية وفنية، ومواصفات العرض الفعال ومراحله، وتوضيح كيفية الرد على التساؤلات، وماهى الأخطاء الشائعة فى العرض التي تفقده أهميته.

وأضاف الدكتور أحمد نجيب مهارات العرض والإلقاء والتقديم، مبينا أهمية توضيح الهدف من presentation، وعرض أنواعه، وشرح أسباب الخوف من ال presentation، وطرق التغلب على الخوف، وتطرق لتوضيح كيفية بناء الموضوع، وما هي أدوات العرض، وكيفية استقاء مصادر المعلومات، والبرامج التي تستخدم في الشرح التوضيحي.

واستكملت الدكتورة رؤيات الخطيب عرض استراتيجية العرض الفعال والمميز، وقامت بتعريف العديد من المصطلحات الرئيسية ومنها (التعليم _التعلم _التدريب)، وتوضيح عواقب الاتصال الفعال، مهارات الإتصال الفعال، قوانين نظرية الاتصال، الأهداف الاجرائية للتواصل الفعال، مراحل تصميم العرض الفعال ويتمثل فى التخطيط والتنفيذ والتقويم، وتوضيح عناصر العرض الفعال، وكذلك أنواع التشويش.

كما تناولت الدكتورة أية عنان، خلال ورشة العمل، مهارات العروض التقديمية والتواصل الاجتماعي، وتوضيح القدرات والصفات اللازمة لإنشاء وتقديم عرض توضيحي مقنع ينقل المعلومات والأفكار بشكل فعال، وتوضيح فوائد اهمية تنمية مهارات العروض التقديمية، وتطرقت لشرح التواصل الإجتماعي والفرق بين الاتصال والتواصل، وأنواع التواصل الإجتماعي، وشرحت خطوات تحسينه، وطريقة تقييم الجمهور.

وفى نهاية ورش العمل قام المحاضرين بعمل عرض لكل متدرب لمدة 60 ثانية.

ونظرا لحرص معهد إعداد القادة على تنوع برنامج الملتقى نظم المعهد Gala Dinner وسط حدائق المعهد الخلابة، واستكملت فعاليات اليوم بممارسة أنشطة متنوعة " رياضية - ثقافية - فنية وغيرها .