ماذا قالت جولدا مائير لـ"بايدن".. "CNN" تكشف كواليس لقاء نادر قبل 50 عام

كتبت : نهال أبو السعود

تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كواليس لقاء جمعه مع رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدا مائير قبل يوم من حرب 6 أكتوبر 1973، وذلك خلال زيارته التي اختتمها أمس إلى تل أبيب والتقي خلالها بنيامين نتنياهو.

ونشرت شبكة سي إن إن، كواليس اللقاء كما جاءت علي لسان بايدن خلال اجتماعه مع نتنياهو ، حيث كان في ذلك الحين بعمر 30 عاما ويبدأ عامه الأول في الحياة السياسية كعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، وكان ضمن وفد من الكونجرس في زيارة إلى إسرائيل.

وقال بايدن، إن اللقاء مع جولدا مائير كان قبل يوم واحد من الحرب ، وأثناء التقاط الصور التذكارية للزيارة، قالت له جولدا: "لماذا تبدو قلقًا جدًا أيها السيناتور بايدن؟"، فأجاب: "بالطبع، أنا قلق"، فيروي بايدن قائلا أنها أجابته دون النظر إليه: "لا داعي للقلق، أيها السيناتور. نحن الإسرائيليون لدينا سلاح سري.. ببساطة ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه".

وتابع بايدن: "حسنًا، اليوم أقول لإسرائيل بأكملها: الولايات المتحدة أيضًا لن تذهب إلى أي مكان. سوف نقف معكم".

في رواية أخري، أعاد الرئيس الأمريكي نفس التفاصيل وأضاف قالت له: "لا تقلقوا، نحن اليهود لدينا سلاح سري في قتالنا: ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه.. حسنًا، حقيقة الأمر هي أنه إذا لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترع واحدة".

وكان بايدن قد حذر خلال زيارته إسرائيل من "الانسياق إلى الغضب" علي نحو أعمي ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 سبتمبر.

وقال بايدن: "أحذر من هذا في حين يتمكن منكم كل هذا الغضب، لا تدعوه يسيطر عليكم.. كنا غاضبين بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، لكننا حين كنا نسعى للانتصاف وحصلنا عليه، ارتكبنا أخطاء أيضا".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.