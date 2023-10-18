اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:20 م
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دعوات إسرائيلية لتنحى نتنياهو.. وجندى سابق: كل يوم يستمر فيه كرئيس للوزراء خسارة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:20 م
دعوات إسرائيلية لتنحى نتنياهو.. وجندى سابق: كل يوم يستمر فيه كرئيس للوزراء خسارة نتنياهو
كتبت : نهال أبو السعود

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قالت صحيفة الجارديان إن الجمهور الإسرائيلي منقسم حول استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته حول كيفية التعامل مع الأزمة حيث أصبحت قضية الرهائن في مقدمة الانتقادات الموجهة لنتنياهو.

قالت بعض الإسرائيليين فى تل أبيب إن قرار نتنياهو بإعطاء الأولوية للهجمات العسكرية على إطلاق سراح الرهائن هو أحدث علامة على أنه حان وقت التنحى لنتانياهو بعد 16 عاما فى السلطة.

قالت تسفيا شمويلفيتش، التى خدمت فى الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 1973: "حتى قائد الجيش، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (الشين بيت) قال: نحن مذنبون، ونحن نتحمل المسؤولية لكن نتنياهو لا يعترف بالفشل أبدا"

وأضافت: "يقول الكثير من الناس أن هذا ليس الوقت المناسب لزعيم جديد، ونحن نقول إن هذا هو الوقت المناسب إنها ليست سياسة. كل يوم يستمر فيه كرئيس للوزراء نفقد المزيد من الناس"، وتابعت إن من المرجح أن يقوم نتنياهو باستطلاع آراء أنصاره في حزب الليكود ليقرر ما يجب فعله بدلاً من مراعاة مشاعر الرهائن وعائلاتهم.

وأضاف إيتامار جافي الجندي السابق: "أعتقد أنه يقود إسرائيل إلى مكان عميق ومظلم للغاية"، وانضم قدامى المحاربين الآخرين في الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل إلى الانتقادات. قال أحد الرجال: "لقد تسبب في المشكلة".

وقال آخر: "لم يكن هو سبب المشكلة، بل هو المشكلة ..  كل يوم، كل دقيقة، وجوده في السلطة يمثل مشكلة”.

وركز نتنياهو في المقام الأول على استهداف حماس والهجوم المستمر على قطاع غزة الذى خلف حتى الآن أكثر من 3000 قتيل و12500 مصاب، وقالت المقاومة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 22 من الرهائن الإسرائيليين قتلوا فى القصف.

 

 







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تنحي نتنياهو

فلسطين



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