قادتها السوشيال ميديا للسجن.. اتهامات ألقت بسلمى الشيمى خلف القضبان

كتب أحمد حسني

أيام قليلة وتنظر محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، وتحديدا في جلسة 9 نوفمبر المقبل، استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية الاتهامات التي قادت عارضة الأزياء للحبس عامين.

- بث فيديوهات وصور مُثيرة وخادشة للحياء.

- التعدي على القيم الأسرية.

- نشر فيديوهات مخلة وتحث على الفسق والفجور.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي ، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، بالحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.