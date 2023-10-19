سوناك يدعو لتجنب التصعيد عقب وصوله تل أبيب.. ويؤكد: أقف مع إسرائيل

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يقف مع إسرائيل بعد وصوله إلى تل أبيب في زيارة تستغرق يومين للشرق الأوسط حيث سيدعو إلى تجنب أى انتشار للعنف في الحرب، في الوقت الذي يقوم فيه وزير خارجيته جيمس كليفيرلي بزيارة الى مصر.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، سيجري سوناك محادثات مع نظيره بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوج في مستهل الجولة التي من المتوقع أن تشمل عواصم أخرى في المنطقة.

وسيحث زعماء الشرق الأوسط على "تجنب المزيد من التصعيد الخطير"، قائلاً إن "أرواحاً كثيرة جداً قد فقدت بالفعل منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال سوناك إنه يقف إلى جانب إسرائيل ضد "الشر" لدى وصوله إلى البلاد لإجراء محادثات. وقال في منشور على موقع X: “أنا في إسرائيل، أمة في حالة حزن. إنني أحزن معكم وأقف معكم ضد شر الإرهاب. اليوم ودائما."

وقال رئيس الوزراء البريطاني أيضًا للصحفيين عند هبوطه: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي. لقد عانيتم من عمل إرهابي مروع لا يوصف، وأريدكم أن تعلموا أنني والمملكة المتحدة نقف إلى جانبكم".

وتأتي زيارته بعد أن سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل امس داعمًا إسرائيل، وحث بايدن إسرائيل على عدم "الانجراف" إلى الغضب في أعقاب هجوم حماس المميت وتجنب ارتكاب نفس "الأخطاء" التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.