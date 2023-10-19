اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوناك: نأمل بإحراز مزيد من التقدم فى توصيل الغذاء والماء والدواء الضرورى لغزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:08 م
سوناك: نأمل بإحراز مزيد من التقدم فى توصيل الغذاء والماء والدواء الضرورى لغزة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة، وقال:"نأمل في إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضروري... والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء خلال لقاء سوناك مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في مستهل جولة رئيس الوزراء البريطاني بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.

 







بريطانيا

غزة

ريشى سوناك

إسحاق هرتزوج

نتنياهو




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