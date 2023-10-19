تنكيس الأعلام ودقيقة حداد بمدارس كفر الشيخ على أرواح شهداء غزة

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ بكافة القرى والمدن والمراكز، ، اليوم الخميس، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، كما شهد طابور الصباح كلمات دعم الشعب الفلسطيني وموقف مصر الداعم تجاه القضية الفلسطينية، إضافة للدعاء والتضرع لله لنصر الفلسطينيين، إضافة الإعلان عن حالة الحداد العام في محافظة كفر الشيخ وبالمدارس، وبجميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء، إضافة لتنكيس الأعلام، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعرب محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تضامن قطاع تعليم المحافظة وجميع العاملين والطلاب مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة والقضية الفلسطينية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نظمت أمس مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري و دعم القضية الفلسطينية.

شارك فيها محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتور علاء جودة،وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والادارية وقيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين فى وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني بميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ.

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام المديرية، متجهة للوقوف بميدان النصر، لتعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن كافة القيادات والعاملين بالتعليم، موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.