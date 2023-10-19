تعليم الاسماعيلية: دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، أن جميع مدارس المحافظة قامت بتنكيس الأعلام بجانب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين فى طابور الصباح وتضامنا مع جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية الأمن القومي المصرى.

كما أكد، أن مديرية التربية والتعليم بكافة قياداتها ومعلميها وطلابها يتضامنون ويقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة فى كافة ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية وسلامة أراضيها، موجها المعلمين إلى ضرورة توعية الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحصول على وطن آمن يسوده السلام فى جميع أراضيه.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.