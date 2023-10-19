تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 317 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 360 شاحنة و33 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1720 طن بضائع و185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكب بموانيها .
كما اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر امس إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 54000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 556 شاحنة و 56 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 175 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع ، 381 شاحنة و29 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة KANG YAO وعلى متنها 45000 الف طن فوسفات تصدير الي الفلبين والعبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و180 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1085 راكب بموانيها .
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