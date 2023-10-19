تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 317 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 360 شاحنة و33 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1720 طن بضائع و185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكب بموانيها .