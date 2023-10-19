بايدن يسعى للحصول على 100 مليار دولار دعم لأوكرانيا وإسرائيل

كتبت : نهال أبو السعود

تلقي كبار المشرعين في الكونجرس الأمريكي تفاصيل حزمة تمويل جديدة من المتوقع أن تقدمها إدارة بايدن للكونجرس هذا الأسبوع، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز من المتوقع أن يسعى الرئيس الأمريكي للحصول على 60 مليار دولار لأوكرانيا وما يقرب من 40 مليار دولار لتقديم المساعدة لإسرائيل وتايوان والحدود بين الولايات والمكسيك.

في الوقت نفسه يقول الجمهوريون في الكونجرس، وخاصة الذين يشعرون بالقلق بشأن إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تجديد الذخائر التي تم إرسالها إلى أوروبا وأن التمويل الإضافي لأوكرانيا قد يساعد في تهدئة بعض هذه المخاوف لأن بعض الأموال يمكن استخدامها لتجديد الذخائر.

وقالت مصادر، من المتوقع أن يتم ربط الأموال المخصصة للذخائر بطلب التمويل الأوكراني، وأشاروا الى إن الأسلحة يمكن أن تستخدم لأغراض مختلفة، مع التركيز على الشرق الأوسط كنقطة نقاش.

وأصبح الجمهوريون منقسمين بشكل متزايد حول ما إذا كانوا سيواصلون المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وقد قدمت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية لكييف، وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس مليارات أخرى.

ومن المتوقع أن تقدم إدارة بايدن رسميا الطلب الإضافي بقيمة 100 مليار دولار يوم الجمعة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال أمس الأربعاء، بعد يوم من قصف المستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في موجة من التنديد بجميع أنحاء الشرق الأوسط، إنه يستعد لمطالبة الكونجرس بـ حزمة دعم غير مسبوقة للدفاع عن إسرائيل خلال رحلته إلى تل أبيب.

وقدمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي تتلقى ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات، ومن شأن الطلب الجديد توفير مليارات أخرى.