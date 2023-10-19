النائب العام يستقبل رئيس جامعة القاهرة.. صور

كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والوفد المرافق له؛ الذي ضم كلًا من: الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.



