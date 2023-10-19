اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعتقال 500 معارض للحرب فى غزة بينهم 24 حاخاما داخل الكونجرس الأمريكى

الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:05 ص
اعتقال 500 معارض للحرب فى غزة بينهم 24 حاخاما داخل الكونجرس الأمريكى الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 500 متظاهر، من بينهم 24 حاخاماً، في مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) بواشنطن، أثناء احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وحمل المتظاهرون ملصقات عليها رسائل مثل"دع غزة تعيش" و "نحزن على الموتى، ونقاتل كالجحيم من أجل الأحياء".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، مزقت شرطة الكابيتول لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، بينما كان المتظاهرون يرتدون قمصاناً متطابقة كتب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن".

وقالت شرطة الكابيتول عن الاعتقالات الجماعية: "لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".







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