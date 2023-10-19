اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:28 ص
استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية شرطة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في الضفة الغربية، ما يرفع عدد شهداء بها منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 69 شهيدا.

ففي محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى. 

 







الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

فلسطين

غزة

طوفان الاقصى



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