أطعمة تحسن صحة عينيك وتحافظ على بصرك.. أهمها الجزر والبرتقال

كتبت إيناس البنا

"الجزر بيقوى النظر".. مقولة شائعة توضح فوائد الجزر لصحة العين، فالجزر من أكثر الأطعمة التى لها فوائد عديدة، وهذا ما أكده الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب العيون بجامعة بنها، حيث قال إن تحسين صحة العين من الأمور الضرورية لكل أب وأم يهتم بصحة أولاده وتعزيز قوة نظرهم وبالتالي فإن إضافة الجزر إلى النظام الغذائي ضروري في وجبات طفلك اليومية.

وأضاف أستاذ طب العيون في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن هناك فيتامينات مهمة لصحة العين توجد بشكل خاص في بعض الأطعمة، منها الجزر بالتأكيد حيث يحتوى على مادة البيتا كاروتين، الذي يستخدمه الجسم لصنع فيتامين أ.

وأشار طبيب العيون أن هناك عددا من الأشياء يمكن القيام بها لحماية عينيك منها الإقلاع عن التدخين، وحماية عينك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، بالإضافة إلى الالتزام بتنظيف العدسات اللاصقة قبل ارتدائها، والخضوع لفحص العين بشكل منتظم، كل هذه أمور ضرورية للحفاظ على صحة أعيننا ومنع مشاكل الرؤية.

والجزر من أكثر الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التى لا حصر لها، فهو يحسن ترطيب الجسم لاحتواءه على الماء بنسبة كبيرة، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تقى الجسم من الأمراض والجزر يعزز المناعة بشكل كبير لاحتواءه على الفيتامينات المعززة للمناعة والكاروتين الذى يعطيه لونه البرتقالي المميز.