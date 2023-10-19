أسعار السبائك الذهب من جرام لـ100 جرام فى مصر اليوم الخميس

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر عقب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغت الأسعار ذروتها عند 2400 جنيها لعيار 21 ثم هبوطها إلى 2370 جنيها بالتعاملات اليوم، في حين سجل سعر الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر2709 جنيها للجرام.

أسعار السبائك الذهب اليوم



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2709 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6772 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13545 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 2790 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 54180 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 84249 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 135450 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 270900 جنيه.