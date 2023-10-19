اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السبائك الذهب من جرام لـ100 جرام فى مصر اليوم الخميس

الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:00 ص
أسعار السبائك الذهب من جرام لـ100 جرام فى مصر اليوم الخميس سبائك الذهب
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر عقب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغت الأسعار ذروتها عند 2400 جنيها لعيار 21 ثم هبوطها إلى 2370 جنيها بالتعاملات اليوم، في حين سجل سعر الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر2709 جنيها للجرام.

 

أسعار السبائك الذهب اليوم
 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2709 جنيها بدون مصنعية

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6772 جنيها.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  13545 جنيها .

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 2790 جنيها.

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 54180 جنيه.

 

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 84249 جنيها.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام  135450 جنيها.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 270900 جنيه.

 

 







سبائك الذهب

اسعار سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب

اسعار السبائك

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 5 جرام




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة