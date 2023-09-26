اليوم السابع
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تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:30 م
تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان سبائك الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر هبوطا ملحوظا بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في السوق المصري، وانخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية، و"اليوم السابع" يرصد تطورات أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان:

 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2520 جنيها بدون مصنعية.

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6300 جنيه.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12600 جنيه.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25200 جنيه.

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50400 جنيه.

 

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78372 جنيها.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 126000 جنيه.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 252000 جنيه.

 


اسعار السبائك

سبائك الذهب

سعر السبائك الذهب

اسعار السبائك الذهب في مصر

تراجع اسعار سبائك الذهب



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