اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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5 ملايين تاجر وصانع بالإسكندرية يؤيدون قرار الرئيس السيسي برفض تهجير أهالى غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:34 م
5 ملايين تاجر وصانع بالإسكندرية يؤيدون قرار الرئيس السيسي برفض تهجير أهالى غزة الحرب على غزة
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، بيانا لتعلن التأييد الكامل للرئيس السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.
 

وذلك لتأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفضه القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.







الاسكندرية

الغرفة التجارية

فلسطين

غزة

الحرب على غزة



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