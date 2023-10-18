طلاب جامعة الفيوم ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة

الفيوم رباب الجالي

نظم طلاب جامعة الفيوم وقفة تضامنية مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وإنطلقت المظاهرة داخل الحرم الجامعي، وجابت عدد من كليات الجامعة، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالمظاهرة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل .

وأشاد المتظاهرون بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالي فلسطين والقضية الفلسطينة، وما إستطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالى غزة خلال ساعات معدودة .























