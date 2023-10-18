نقيب المهندسين: ترتيبات لتنظيم وقفة للنقابات المهنية لدعم القضية الفلسطينية

كتبت آية دعبس

أكد طارق النبراوى نقيب المهندسين، رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتى تعني تصفية القضية الفلسطينية، وتأييده أيضا موقف الدولة المصرية في هذا الشأن، مطالبا بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر، واستدعاء السفير المصري لدى دولة الاحتلال، وقطع أي علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب، كما دعا جموع المهندسين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الصحفيين اليوم.

وأشار النبراوى، في بيان، إلى أنه سيتم الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية موحدة لكل المهنيين، بالتنسيق مع النقابات المهنية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على القرارات السابقة للجمعيات العمومية للمهندسين، بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأدان بشدة المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية، فائلا: إن هذا الهجوم الدموي واستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي هي جريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي لهذا الاحتلال الصهيوني.

واستهجن بكل العبارات موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم للكيان الصهيوني، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير سافرة، واعتبرهم شريكا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين منذ ٧ أكتوبر غالبيتهم من النساء والأطفال.