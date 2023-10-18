اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين: مستعدون لحشد ملايين لدعم وحماية الوطن بعد خطاب الرئيس

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:54 م
نقابة المعلمين: مستعدون لحشد ملايين لدعم وحماية الوطن بعد خطاب الرئيس خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولى.
 
وأضاف خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، في بيان،: أن ن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء، واستنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.
 
 
وأكد نقيب المعلمين، جاهزية النقابة التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.
 
 
 
 
 
 
 






نقابة المعلمين

فلسطين

خلف الزناتى

جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة