نقابة الصيادلة تثمن دور القيادة السياسية البارز وتحركها الحكيم بقضية فلسطين

أيدت نقابة صيادلة مصر وثمنت الدور البارز للقيادة السياسية المصرية وتحركها الحكيم الذي تمثل في موقفها العادل المتبصر تجاه القضية الفلسطينية.

كما ثمنت النقابة التصريحات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأربعاء الثامن عشر من أكتوبر الجاري مع المستشار الألماني والذي تناول موقف الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وفهمما تصبو إليه اسرائيل من محاولة تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير القسري للأخوة الفلسطينيين والتي سيكون لها مردود ايجابي على أرض الواقع في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.