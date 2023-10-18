نقابة البناء والأخشاب تعلن تفويضها للرئيس السيسى فى كل قراراته لحماية الأمن القومى

كتبت آية دعبس

ثمنت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أولاف شولتس المستشار الالمانى، ووصفتها بأنها جاءت مباشرة وبمنتهي الوضوح والحزم، معلنة كامل الدعم والتأييد لما تتخذه القيادة السياسية من قرارات في مواجهة اي مخطط اسود من الكيان الصهيونى، وما يستهدفه من إضرار بالمنطقة العربية.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قذائف تحذيرية وكاشفة للموقف المصري، وخاصة عندما أعلن رفضه تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر فى غاية الخطورة.

وقال الجمل إن حديث الرئيس السيسي عن أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما تكرار قصف إسرائيل وتطور الأوضاع حال دون عمله، ينهي علي ما يحاول الأعداء تصديره بمخالفة الواقع المصري الداعم للقضية، مشيرا إلى إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان إلى النزوح إلى مصر.

وأشاد الجمل بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة، معلنا كل الدعم لقرارات الرئيس السيسي، مؤكدا أن حديث السيسي وتحذيره من تهجير الفلسطينيين إلى مصر، كانت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بأن ذلك سيحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، وتتلاشي معه قضية السلام، أنه حديث ينذر بحرب عند المساس بالأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى أشادت النقابة العامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه لقمة الأردن، واصفا ذلك بأنه أقل رد علي جريمة إسرائيل بقصف مستشفي المعمداني، واعتبارها إبادة جماعية.