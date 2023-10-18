مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قصف مستشفى المعمدانى "مذبحة" أحدثت صدمة عالمية

رام الله ـ نيويورك (أ ش أ)

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة أحدث صدمة عالمية، واصفا فى الوقت نفسه ما حدث بـ"المذبحة"، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف عاجل.

وقال منصور ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "المذبحة الإسرائيلية التي وقعت على مستشفى المعمداني في غزة هزت الضمير العالمي خاصة في ظل الجهود الأممية المبذولة لحماية المدنيين من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية لمعرفة آخر مستجدات الأوضاع في القطاع وسبل الكفيلة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للمتضررين من هذه الحرب الهمجية والعدوانية من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "مجلس الأمن سيكون مشاركا في قتل الفلسطينيين في حال تأخر عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة"، مضيا أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل كافة المسؤوليات بوقف هذا العدوان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمراره على الشعب الفلسطيني".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين، من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.