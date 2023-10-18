مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتقديم المسؤولين عن "مذبحة المعمدانى" إلى العدالة

وكالات

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فى جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.

وأضاف تورك: "لا نعرف بعد الحجم الكامل لهذه المذبحة، ولكن ما هو واضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور، يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

ودعا المفوض السامي "جميع الدول المؤثرة إلى بذل كل ما في وسعها لوضع حد لهذا الوضع المروع، يجب حماية المدنيين ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل عاجل".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 1000 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.