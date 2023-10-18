محافظ الشرقية يزور قرية أنشاص الرمل لمتابعة مستوى خدمات المواطنين

اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولته المفاجئة بمركز ومدينة بلبيس بزيارة تفقدية لقرية انشاص الرمل للتأكد من تنفيذ تعليماته التي أسداها لرئيس المركز في زيارته المفاجئة للقرية امس الأول، وكذا لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد شوارع القرية للإطمئنان على تنفيذ تعليماته السابقة بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة، والتأكد من صيانتها أولا بأول وكذلك تسوية شوارع القرية وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة ، بالإضافة إلى متابعة اعمال النظافة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الشارع لفتح الطريق امام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التقى المحافظ بعدد من الأهالي وتعرف على مشكلاتهم علي الطبيعة، مؤكداً ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسويقة القرية للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من (خضروات، فواكه، لحوم، أسماك، بقوليات)، وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

استفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين قائلاً إنه يتابع بنفسه تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية والالبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.