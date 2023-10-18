اليوم السابع
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لمدة أسبوعين.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم عيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر المقبل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:00 ص
لمدة أسبوعين.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم عيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر المقبل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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يبحث الكثير عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد يوم 10 ديسمبر، وتحتفل به فى 25 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

  







الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

عيد الميلاد المجيد

صوم الميلاد



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