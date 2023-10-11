اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر المقبل لمدة 43 يوماً

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:49 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر المقبل لمدة 43 يوماً كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط صيام الميلاد خلال ما يقرب من شهر ونصف في الكنيسة الأرثوذكسية، فيبدأ الصوم يوم 25 نوفمبر من كل عام وتختلف الكنائس المصرية في موعد بدء صوم الميلاد، أو الصوم الصغير كما يطلق عليه الأقباط، حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد يوم  25 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 43 يومًا على أن ينتهي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بينما الكاثوليكية صوم الميلاد في الـ9 من ديسمبر ويستمر لمدة 15 يومًا.

مدة الصوم

وتعود مدة الصوم 43 يومًا بحسب الاعتقاد المسيحي، إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبى كى يتسلم الشريعة، أضيف إليها ثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السرياني (975-978) البطريرك 62 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومًا.

ويعتبر"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.

ويتناول الأقباط فيه الأطعمة النباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وأيضًا البرمون؛ وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

عيد الميلاد



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