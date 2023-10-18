اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:33 م
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قطع المياه ببعض مناطق مركز المنصورة الجمعة المقبل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:08 م
قطع المياه ببعض مناطق مركز المنصورة الجمعة المقبل انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 بداية من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا، عن المناطق التالية: جزء من محلة الدمنة، وشها الشرقية، بالإضافة لضعف ضغوط المياه بشها الغربية، وسلامون.
 
وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 400 مم اسبستوس بقرية شها التابعة لمركز المنصورة.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 
 
 
 
 






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مياه الدقهليه

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مركز المنصورة



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