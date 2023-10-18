اليوم السابع
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انقطاع المياه ببعض مناطق جمصة وبلقاس بالدقهلية السبت المقبل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:38 ص
انقطاع المياه ببعض مناطق جمصة وبلقاس بالدقهلية السبت المقبل قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية – محمد الحبشى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً، عن المناطق التالية: جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومى، والأمن المركزى، وبعض قرى بلقاس (زيان - والسلسول).
 
 
وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم زهر مرن بخط جمصة داخل رافع مياه عثمان.
 
 
وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 
 






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