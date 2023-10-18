"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تنظم وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطينى

نظم طلاب جامعة سوهاج بالإشتراك مع طلاب من أجل مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، والموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، واحد اتنين حق الشهيد فين".
ونظم الطلاب مسيرة بدأت داخل الحرم الجامعى وانتهت بأكبر ميادين المحافظ وسط مدينة سوهاج وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، وشارك فى الوقفة الطلبة والطالبات من أبناء جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة.
هتافات طلاب جامعة سوهاج ضد الكيان الصهيونى
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