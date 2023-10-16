اليوم السابع
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بأطول طابور..

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:10 م
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين طابور الطلاب للتبرع بالدم
سوهاج محمود مقبول

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تواصل جامعة سوهاج لليوم الثانى على التوالى حملتها للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، والتى تنظمها طلاب من أجل مصر على مدار أسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين وتقديم المساعدات اللازمة لهم فى محنتهم التى يمرون بها خلال الفترة الحالية.

وفى هذا السياق تفقد الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة صباح اليوم حملة التبرع بالدم بمقرى الجامعة الجديد والقديم، والتى بدأت أعمالها منذ الأمس لتستمر بشكل يومى لمدة أسبوع، للتأكيد على دعم مصر قيادة وشعبًا للأخوة فى فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

وأكد النعمانى على حرص إدارة الجامعة على التضامن مع أهالى فلسطين، والتبرع بالدم؛ للمساهمة فى إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لتخفيف من حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأشاد النعمانى بجهود طلاب من أجل مصر فى تنظيم فعاليات الحملة وحشد الإعداد الغفيرة للطلاب المشاركين بالتبرع من كافة كليات الجامعة، مثنيًا على كافة منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين والذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنسانى بالتواجد بإعداد كبيرة والتبرع بالدم، مقدمًا شكره لفريق العمل الطبى القائمين على حملة التبرع، لافتًا إلى أن الحملة شملت التبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، وإجراء تحليل الأنيميا.

التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين بجامعة سوهاج

 

التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين بجامعة سوهاج

حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين بجامعة سوهاج
حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين بجامعة سوهاج

طابور الطلاب للتبرع بالدم
طابور الطلاب للتبرع بالدم

طابور الطلاب
طابور الطلاب

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين (2)
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين (2)

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يواصلون حملة التبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين
 
 






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