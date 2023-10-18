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طلاب جامعة القاهرة ينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين بكلية الزراعة.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:04 م
طلاب جامعة القاهرة ينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين بكلية الزراعة.. صور وقفة تضامينة لطلاب جامعة القاهرة بكلية الزراعة
محمد صبحى

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نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة، وقفة تضامنية ، اليوم الأربعاء، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تنديدا بقصف الكيان الاسرائيلى لمستشفى المعمدانى بقطاع غزة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات اسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

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وكان أدى عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الاسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من  1000 شخص.

وكان نظم طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

شارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

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