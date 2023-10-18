اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس جامعة طنطا يدعو الطلاب للمشاركة بحملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:27 م
رئيس جامعة طنطا يدعو الطلاب للمشاركة بحملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين رئيس جامعة طنطا خلال الجولة
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا لمتابعة انتظام الدراسة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية. 
 
حرص رئيس الجامعة على لقاء طلاب الكلية خلال جولته، مؤكداً على عراقة كلية الآداب بالجامعة، وتميز الدراسة بها لتنوع برامجها الدراسية المتميزة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية النظرية والتطبيقية.
 
كما وجه الطلاب للمشاركة الإيجابية من خلال الانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة مشيرا الى دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات منذ عام 1948 وحتى الآن وحكمة القيادة السياسية فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى.






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جامعة طنطا

آداب طنطا

رئيس جامعة طنطا

التبرع بالدم للشعب الفلسطيني



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